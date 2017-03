Statsadvokaten vurderer etterforskning

Saken oppdateres.

En etterforskning vil i så fall handle om Rune Olsøs rolle i saken.

- Vi må først avklare de juridiske aspektene i denne saken. Deretter vil vi ta stilling til om det skal beordres etterforskning eller ikke, sier Soknes.

Soknes understreker at det kan drøye til slutten av måneden før en slik avgjørelse fattes.

- Om det startes en etterforskning betyr det ikke at det er skjedd noe ulovlig, men at det finnes rimlige grunner til å undersøke om det kan foreligge et straffbart forhold. Vi trenger tid på å sette oss inn i det rettslige grunnlaget og de faktiske forholdene, før vi eventuelt vil gå inn i saken, sier Soknes.

Han bekrefter at det er problemstillinger rundt det som etter straffeloven kalles «påvirkningshandel», som vurderes.

- Utfordringen ligger i om hvorvidt en politiker kan motta godtgjørelse for et oppdrag som ligger nær hans rolle som politiker, sier Soknes

- Betyr dette at dere henter inn eksperthjelp i denne saken?

- Hva vi gjør og ikke gjør har jeg ikke lyst til å kommentere direkte.

Fungerende politiinspektør Karin H. Roven i Trøndelag politidistrikt understreket tidligere i uken at politiet har fulgt Adresseavisen dekning av saken tett, men kommet til at det utfra de opplysningene som er kommet frem, ikke skal startes etterforskning.

- Jeg har besluttet at en slik avgjørelse tas på statsadvokat-nivå. Den avhenger ikke av om det kommer en anmeldelse, eller ikke, sier Soknes.

Han opplyser at han ikke ser noen fare for bevisforspillelse.