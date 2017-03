Fotgjenger ble påkjørt av politipatrulje under utrykning

Saken oppdateres.

Fotgjengeren skal ha vært bevisst under transporten til St. Olavs Hospital. Spesialenheten ble rutinemessig varslet.

– Det har vært et sammenstøt mellom en fotgjenger og en politibil under utrykning til et oppdrag i retning Heimdal i natt, sier krimvaktleder Johan Aae. Krimteknisk har foretatt en åstedsundersøkelse.

- Spesialenheten for politisaker er inne i saken og tar den videre, sier Aae.

Krimvakta opplyser at den lokale representanten for spesialenheten vil håndtere saken videre.

Vegtrafikksentralen meldte klokken 04.43 at Holtermanns veg ved Strindvegen var stengt en periode i morges.