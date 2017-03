Slåssing og hærverk på biler

Saken oppdateres.

Sammen med datteren Anna Hegglund og poltiet, har Elisabeth Palinger sopt sammen glasskår rundt bilene som sto parkert på parkeringsplassen mellom blokkene i Ola Frosts vei.

I løpet av natten var det utført hærverk på to av 30 biler parkert på parkeringsplassen i Ola Frosts vei mellom høyblokkene på Tempe.

Voldsepisode i blokka på natta

Elisabeth Palinger bor i en av de tre blokkene. De opplevde bråk i oppgangen natt til lørdag.

- Naboen fortalte at det var en gjeng som sloss og at politiet har vært her to ganger i løpet av natta, sier datteren Anna Hegglund.

Politiet bekrefter at de rykket ut til en voldsepisode litt etter klokken ett i natt.

- Det kom melding om at fem personer slo på en annen mann, sier operasjonsleder Kirsten Bergstrøm.

Det var snakk om ungdommer og det var beboere i blokka som varslet. Da politiet kom, hadde den antatte gjerningsmannen stukket av, men han kom tilbake ikke lang tid etter.

Har personalia

- Vi rykket ut på nytt og pågrep en person. Han var også i besittelse av en liten mengde narkotika. Mannen ble innbrakt, sier Bergstrøm.

Politiet har hatt kontroll på i alt fire personer på stedet og kjenner dermed identiteten på dem som slåss.

- Det er uklart om det er en sammenheng mellom voldsepisoden i natt og hærverket på bilene, men det er noe vi undersøker, sier operasjonslederen hos politiet.

Trenger ikke ekstra utgifter

At bilen til Palinger hadde vært utsatt for hærverk oppdaget hun først utpå dagen lørdag. Det var politiet som ringte henne med dårlige nyheter. Bilen mangler både bakrute og siderute etter nattens hærverk.

- Jeg hadde lyst til å gråte da jeg så dette. Jeg er pensjonist og trenger absolutt ikke ekstrautgifter på tull og tøys, sier Palinger, som må ut med 4000 kroner i egenandel.

- Det er penger vi ikke har noe igjen for. Dessuten går hele dagen på på å rydde opp i dette og ordne med politi og forsikring. Nå må jeg flytte bilen til et trygt sted til vi får ordnet med å bytte rute, sier Palinger.