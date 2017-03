Slått til blods på Bakke bru

Saken oppdateres.

Politiet fikk melding om hendelsen kl. 01.40 i natt.

- Det var slagsmål og en mann blødde kraftig fra hodet. Vi dro til stedet med flere politipatruljer, sier operasjonsleder Stig-Roger Olsen hos politiet i Trøndelag.

Stort kutt i hodet

Den skadde lå da på bakken med et ganske stort kutt i hodet.

- Vi fikk forklart av andre på stedet at han hadde blitt slått i hodet med en flaske. Vi fikk også en beskrivelse av gjerningsmannen, som gjorde at vi raskt kunne pågripe gjerningsmannen like i nærheten, sier operasjonsleder Olsen.

Den skadde ble hentet av ambulanse og fraktet til St. Olavs Hospital for behandling. Den pågrepne er fra Trondheim og knapt 30 år, og han vil bli avhørt en gang på formiddagen i dag.

Mye knuffing og ufred

- Det har vært mye knuffing og ufred på byen i natt. Vi har totalt sju personer i arresten, og i tillegg er det sju stykker som har blitt bortvist fra Midtbyen, avslutter operasjonsleder Stig-Roger Olsen.