- Ukultur med fotgjengere i skiløypene

Saken oppdateres.

I helgen var løypene i Estenstadmarka nypreparerte. Kalvå forteller om gode forhold under søndagens skitur.

- Men dessverre har det over lengre tid vært en ukultur med at fotgjengere liker å gå i skiløypene over store deler av Estenstadmarka, sier Kalvå.

- Vanskeligere å bremse

Han er ofte ute på tur og opplever at fotspor gjør løypene ujevne. Dette kan medføre farlige situasjoner, mener han.

- Det blir vanskeligere å bremse ned i nedoverbakke, og det kan bli skummelt når man må kjøre slalåm mellom fotgjengere på tur, sier Kalvå.

Han påpeker at det finnes andre alternativer langs brøytet vei for fotgjengere som for eksempel ønsker å ta turen til Estenstadhytta.

- Men dem som går på ski har ingen andre alternativer enn skiløypene.

Ønsker mer hensyn

Søndag ettermiddag var også Terje Wenaas tilbake fra en skitur i Estenstadmarka. Han forteller om lignende erfaringer.

- Jeg har selv sett farlige situasjoner hvor folk står i løypa mens skiløpere kommer i stor fart.

Han understreker at Trondheim bydrift bruker mye tid på å preparere løypene, og synes derfor det er synd når fotspor ødelegger for skiføret.

Både Wenaas og Kalvå understreker at de ikke ønsker å nekte fotgjengerne adgang til løypene, men de håper at dem som velger å gå vil vise mer hensyn.

Adresseavisen har vært i kontakt med Trondheim bydrift. De ønsket ikke å kommentere saken søndag ettermiddag.