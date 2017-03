Saken oppdateres.

Adresseavisen har i flere artikler fortalt at seks- og sjuåringer fra Sjetmarka blir busset på motorveien uten sikkerhetsbelter. Dette fordi gamle Sjetne skole skal rives før det skal bygges ny skole, og at barna fraktes til midlertidige skolelokaler på Brøset.

Distriktsleder i Trygg trafikk i Sør-Trøndelag, Knut Ove Børseth, er svært kritisk til denne praksisen.

- Vi jobber for å lære barn å bruke sikkerhetsbelte, men det er jo ikke lett når det ikke finnes sikkerhetsbelter i bussene. Jeg er skuffet og lei meg over at man velger denne løsningen for transport av skolebarn, sa Børseth til Adresseavisen torsdag.

Han oppfordret de ansvarlige for skoletransporten om å stille krav om at slik transport skjer i busser med belter.

Det lyktes imidlertid ikke Adresseavisen få bragt på det rene om det er Trondheim kommune eller Sør-Trøndelag fylkeskommune som faktisk har ansvaret for transporten.

LES OGSÅ: Mener barna busses unødvendig

- Ikke holdbart

Nå reagerer lederen for trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Karin Bjørkhaug (KrF), på situasjonen.

- Det er ikke holdbart slik det er nå. Vi har en forpliktelse overfor barna og et regelverk vi må forholde oss til. Det finnes generelle krav om at barn skal sikres i skolebuss, sier Bjørkhaug.

Hun sier følgende om kritikken fra Trygg trafikk.

- Kritikken er betimelig, den setter fokus på en viktig problemstilling. Dette må vi rydde opp i, sier hun.

LES OGSÅ: 111 brukte ikke belte i bussen - må punge ut

Vil ha avklaring

Bjørkhaug oppfatter at saken er som en stafettpinne som sendes mellom kommunen og fylkeskommunen, uten at det blir klart hvem som egentlig har ansvaret for transporten.

Hun har nå sendt spørsmål til rådmannen i fylkeskommunen om saken. Hun vil ha avklart om det er fylket eller kommunen som har ansvaret, og om det i det hele tatt er tillat å frakte barn til skolen uten setebelter.

- Trygg trafikk oppfordrer de ansvarlige for skoletransporten om å stille krav til setebelter. Vil du ta initiativ til at det blir stilt et slikt krav, hvis det viser seg at fylkeskommunen har ansvaret for transporten?

- Min opplevelse er at kravet er slik, sier Bjørkhaug.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter