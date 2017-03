Ap: Anmeldelse kan oppfattes som politisk markering

Saken oppdateres.

Ap's Nils Nesjan og Ellen Reitan kjempet mot at kontrollkomiteen skulle gi råd til formannskapet om å anmelde Kystad-saken.

Begge mente en anmeldelse var unødvendig siden statsadvokaten allerede har signalisert at han vil vurdere saken uavhengig av hva kommunen gjør.

Splittet komité

I forkant av tirsdagens møte i kontrollkomiteen ytret mange et ønske om at vedtaket skulle bli enstemmig. Slik ble det altså ikke. Ordføreren kommenterte rett etter at møtet var hevet:

- Jeg forholder meg til at flertallet de ønsker å politianmelde saken. Jeg hadde håpet at man hadde kommet frem til en enstemmig avgjørelse, sier ordfører Rita Ottervik.

Nå kaller hun inn til et formannskapsmøte, det kan bli tidligst om én uke. Det var Ellen Reitan som frontet Aps alternative forslag, som altså ikke innebar å anbefale politianmeldelse.

- Vi er bekymret for at en anmeldelse vil bli oppfattet som en politisk markering, sa Reitan til komiteen før saken ble tatt opp til votering.

Sivert Bjørnstad (Frp), som fremmet forslaget på vegne av Høyre og Frp, avviste at det har gått politikk i saken. Ottervik ønsker ikke å kommentere Reitans bekymring.

Oppfordrer til anmeldelse.

Etter et lukket møte på bakrommet la Bjørnstad frem tre felles punkter som ble enstemmig vedtatt. Kontrollkomiteen viser her til kommuneadvokatens vurdering av opplysninger som har fremkommet rundt «Kystad-saken» opp mot straffelovens bestemmelser om korrupsjon/påvirkningshandel. Komiteen er enig om at denne rapporten gir grunnlag for å få avklart om loven er brutt.

- Kontrollkomiteen mener det er av stor betydning for legitimiteten til Trondheim kommune og de folkevalgte organ i kommunen at forholdene reist av Kommuneadvokaten blir etterforsket, heter det i ett av punktene.

Komitéleder Brøske argumenterte hardt for politianmeldelse:

- Jeg er blitt enda mer overbevist. Det er klokt av Trondheim kommune at vi tar et aktivt valg. At de problemstillingene som er rundt denne saken blir belyst og at tilliten til Trondheim kommune blir gjenopprettet, sa han.

Ba om råd

Under møtet mandag ba Brøske gjentatte ganger om råd både fra kommuneadvokat Berit Solseth, revisjonsdirektør Per Olav Nilsen og rådmann Morten Wolden.

- Har rådmannen noen råd til oss om hvordan vi bør behandle saken videre, spurte Brøske.

- Det spørsmålet kom litt brått på og var litt uventet, så jeg har ikke det, svarte Wolden.

Han legger til at det er en naturlig tanke å ha med seg videre at statsadvokaten har sagt at han skal vurdere saken neste uke. Rådmannen mente imidlertid at det vil være naturlig at kontrollkomiteen tar stilling til om det bør anmeldes eller ikke i en innstilling til formannskapet. Heller ikke revisjonsdirektøren eller kommuneadvokaten ville gi konkrete råd i denne saken.

Spørsmål om inkonsekvens

Reitan (Ap) hadde innledningsvis et spørsmål til kommuneadvokaten. Reitan påpekte at det flere steder i rapporten står at det er intensjonen om å påvirke som er det sentrale. Men når det gjelder åpenhet om roller, vektlegger kommuneadvokaten ikke intensjonen (det sto i avtalen at det skulle være åpenhet, journ.anm.).

- Hvorfor er dere inkonsekvente her? ville Reitan vite.

Kommuneadvokaten viser til at det ikke har betydning:

- På ett eller annet tidspunkt blir avtalen inngått, og da er den straffbare behandlingen begått. Å ha avtalen i lomma og kun informere om den når man skal påvirke, det er etter min vurdering for sent, sier Solseth.

Ber om revisjon

I tillegg til vedtaket om anmeldelse, ble det også bestilt to separate forvaltningsrevisjoner: Én rundt det etiske regelverk (sendt til bystyret) og én rundt habilitetsregler.

Rune Olsø besvarte ikke våre henvendelser tirsdag kveld. Han har tidligere kommentert saken slik: «Kommuneadvokaten uttalelse bygger på et feilaktig faktum og feil juss. Det er totalt misforstått å holde straffelovens bestemmelser om påvirkningshandel opp mot en helt ordinær konsulentavtale som bygger på prinsippet om full åpenhet. Og det er kvalifisert ubetryggende å gjøre dette på grunnlag av feilaktige oppslag i mediene med klar slagside mot dem som omtales.»