Saken oppdateres.

Adresseavisens politiske redaktør, Tone Sofie Aglen, var en av mange som fulgte kontrollkomitemøtet i formannskapssalen tirsdag kveld.

Der fikk hun blant annet se Arbeiderpartiets representanter argumentere mot at kontrollkomiteen bør råde formannskapet til å anmelde Kystad-saken, i sin selvstendige innstilling. De to Ap-representantene ble nedstemt av flertallet, som råder formannskapet til å anmelde.

- Vi er bekymret for at en anmeldelse vil bli oppfattet som en politisk markering, sa Aps Ellen Reitan til komiteen før saken ble tatt opp til votering.

Splittet kommiteen

En enstemmig komité var enige om tre punkter, blant annet at kommuneadvokatens vurdering av opplysninger som har fremkommet rundt «Kystad-saken» gir grunnlag for å få avklart om loven er brutt. Videre heter det i kontrollkomiteens vedtak: Kontrollkomiteen mener det er av stor betydning for legitimiteten til Trondheim kommune og de folkevalgte organ i kommunen at forholdene reist av kommuneadvokaten blir etterforsket.

- Hvordan tolker du dette, Tone Sofie Aglen?

- Det ser litt underlig ut, siden Ap sier saken er alvorlig og bør etterforskes, men ikke selv vil bidra aktivt til at saken blir etterforsket. Inntrykket de etterlater kan være at Ap er mer opptatt av å holde hånden over sine egne enn å få alle fakta på bordet, sier Adresseavisens politiske redaktør.

Ble overrasket

- Hvorfor håndterer de det slik?

- Jeg tror det er et uttrykk for at Ap er veldig splittet i denne saken. Jeg tror mange er redde for signaleffekten av at Ap anmelder en av sine egne politikere. Kanskje ønsker de å få dette til å framstå som et politisk spill. Men det tror jeg lett vil slå tilbake på Ap selv, sier Aglen.

- Er du overrasket over et slikt utfall?

- Ja, jeg er overrasket fordi jeg trodde at også Ap ønsket et enstemmig vedtak, og uttalelsene fra Rita Ottervik tydet på at Ap så svært alvorlig på saken, sier Aglen.

Vanskelig å spå

Det blir etter alt å dømme opp til formannskapet om kommunen anmelder saken eller ikke. Neste formannskapsmøte i Trondheim skal etter planen avholdes først om fjorten dager. Ordfører Rita Ottervik kunne tirsdag kveld ikke svare på om det var aktuelt med et ekstraordinært formannskapsmøte. Hun sier det uansett ikke vil være mulig før tidligst om en uke.

- Tror du man vil få samme deling i formannskapet når de behandler saken?

- Det er vanskelig å svare på. Jeg tror mye vil skje før den tid. Det vil også være diskusjoner innad i Ap. Det er også uklart hvor samarbeidspartiene vil havne, sier Aglen.