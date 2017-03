Etterlyser to menn for svindel i Midtbyen og City Syd

Saken oppdateres.

- I oppstusset med vekslepenger, forsøkte de å stikke unna en 500-lapp, forteller kjøpmann Ida Elisa Fossmo ved Narvesen i Prinsenkrysset i Trondheim sentrum.

Hun sier hun ble utsatt for samme svindelforsøk som butikkansatte i Stjørdal opplevde tirsdag formiddag. To engelsktalende menn kom inn i kiosken og til kassen for å betale.

Ba om euro

- De skulle ha to brus og betalte med en tusenlapp. Jeg ga dem vekslepengene, men så ba de om å få veksel i euro isteden. Jeg sa jeg ikke hadde euro. Da de ville gi vekslepengene tilbake til meg, var det en 500-lapp som manglet, sier hun.

- Var ikke det relativt åpenbart?

- Egentlig ikke. De vimset veldig med de pengene og oppførte seg som om de ikke visste helt hva de holdt på med. Men jeg telte over pengene da jeg fikk dem tilbake, og oppdaget at det manglet, sier Fossmo.

Da hun påpekte at seddelen manglet, skal mennene ha sagt at igjen at de ønsket euro for den seddelen, og runden ble tatt en gang til før Fossmo fikk pengene tilbake og mennene gikk.

Politiet ber om tips

Politiet utelukker ikke at mennene kan være de samme som svindlet to butikker i Stjørdal, selv om de ikke kan bekrefte dette. Flere butikker både nord for Trondheim, i Trondheim og etterhvert også sørover skal ha opplevd det samme, ifølge politiet. Tirsdag ettermiddag melder politiet på Twitter at de to mennene kan ha vært innom Oppdal. De ber om tips i saken på telefon 02800.

Politiet etterlyser nå to menn som de mistenker for svindelen. Bildene av mennene kommer fra overvåkingskamera.

- De har vært innom butikker i Midtbyen og på City Syd, sier operasjonsleder Ole Petter Hollingen i Trøndelag politidistrikt.

Ifølge politiet kjører de to en Volvo, muligens en S60, med ett baklys.

Hollingen har fått samme fremgangsmåte beskrevet av andre som har hatt besøk av disse mennene:

- De driver og veksler 1000-lapper, og lager litt kaos, slik at det bli gitt igjen feil veksel, sier Hollingen.

