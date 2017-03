Rengjør flere ganger i uka for å unngå svevestøv

Saken oppdateres.

- Nå når det er tørt og potensial for svevestøv har Trondheim bydrift fokus på preventivt arbeid hele tiden, sier rådgiver Tore Norstad i Miljøenheten i Trondheim kommune.

Tidlig tirsdag morgen var flere biler i gang med renhold og støvdemping av Innherredsveien og sidegater til den. Renholdet foregår stort sett om nettene, når støvet ligger best på veien og ikke virvles opp av biler.

- Våren er en hektisk tid for mannskapene, spesielt når vi har en så tørr værtype som nå. Mange kjører med piggdekk lenge, og sola gjør sitt til at det er vanskelig å unngå tørre forhold som legger til rette for støv.

Røde nivåer langs E6

8. og 9. februar er de to eneste dagene med røde nivåer i år. Da ble det til gjengjeld målt de største mengdene med svevestøv på tre-fire år .

Kommunens målestasjoner på Torget, Elgeseter og ved Bakke kirke viste støvnivåer karakterisert som å være en «betydelig helserisiko».

Siden da har kommunen og entreprenørene rengjort veiene jevnlig, og mandagens røde timer var de første som ble målt i mars.

Derfor er Trondheim kommune opptatt av god luftkvalitet

- Vi hadde noen timer med røde nivåer langs E6 mellom Sandmoen og Omkjøringsveien i går. Da var det sikkert noen som hadde plager, så der ble det gjort tiltak i 12-tiden. Ellers kan det nok ha vært noen røde timer i rushtiden i det siste. Det er ikke til å unngå, sier Nordstad.

Følger med på værmeldingen

Før startet rød varslingsklasse på 150 mikrogram svevestøv per kubikkmeter luft. Etter at det ble justert ned til 80 mikrogram per kubikkmeter, har Miljøenheten sett røde verdier oftere enn før.

Kravet i forurensningsforskriften er maks 30 døgn med mer enn 50 mikrogram svevestøv per kubikkmeter luft. Dette gjelder i gjennomsnitt over et helt døgn.

- Entreprenørene følger selv med på værmeldingen og gjør vurderinger selv på det grunnlaget. Hvis vi ser at det virkelig drar seg til, gir vi dem en «heads up» for å være sikre på at de setter inn tiltak, sier Nordstad, som selv ringte Statens vegvesen og Mesta da svevestøvet ga utslag på målestasjonene langs E6 mandag.

- Men noen røde timer og et og annet døgn klarer vi ikke å unngå.