Brøytebil mot personbil på Bratsberg

Saken oppdateres.

En brøytebil og en personbil er involvert i et trafikkuhell i Bratsbergveien i Trondheim.

Ingen personer er skadd, men det har oppstått trafikale problemer på stedet, melder politiet på Twitter.

- Det har vært et sammenstøt mellom en personbil og en brøytebil. Politiet er der for å forhindre at det skjer nye ulykker. Det har dannet seg en del kø. Vi er i området og prøver å varsle, sier operasjonsleder Stig Roger Olsen ved Trøndelag politidistrikt.

Det er også glatt på veien.

Brøytebilen er borte ved 8.30-tiden, rapporterer Adresseavisens fotograf på stedet. En bil er skadet i fronten, men ingen personer er skadd.

Klokka 8.30 går trafikken som normalt igjen, melder politiet.