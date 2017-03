16 fikk forelegg i varslet trafikkontroll

Saken oppdateres.

Politiet varslet torsdag formiddag at de ville avholde trafikkontroll i Bispegata i Trondheim.

Knappe to timer etter meldte de om at kontrollen var avsluttet og at 16 bilister hadde fått forenklet forelegg på grunn av brudd på påbudt kjøreretning.

Operasjonsleder i politiet, Bernt Tiller, karakteriserer resultatet av kontrollen som grovt.

Det er ikke anledning til å svinge hverken til høyre eller venstre i Prinsens gate når en kommer fra Bispegata, det er påbudt å kjøre rett frem i krysset.