- Det er så glatt at også gående faller

Saken oppdateres.

Tre biler havnet i et trafikkuhell på den glatte veien i Vestmarkbakken på Ugla i Trondheim i morges. Hendelsen skjedde litt før klokka 8.

Skulle hjelpe, men...

- To biler krasjet, en tredje ville være hjelpsom, men gled ned sammen med de to andre. Det er så glatt at gående også faller, forteller Bente Hjertås som bor i området.

Hun er særlig opptatt av sikkerheten til fotgjengerne, og spesielt barna. Mange skolebarn var på vei til skolen da uhellet skjedde.

Ønsker bedre sikkerhet

Hun sier at beboerne i nabolaget lenge har ønsket å få gjort tiltak i veien, som enveiskjøring eller bedre strøing og brøyting. Hjertås har flere ganger tidligere fått biler inn i hagen sin.

- Vi fikk et autovern, som flere biler har sklidd inn i, så det må nå repareres. Men bedre at de glir inn i autovernet enn inn i hagen vår, og inn i huset vårt, som det har vært tidligere, mener Hjertås.

Det brøytes med en traktor på veien, men det blir glatt der den har frest, og Hjertås sier at de fleste bilistene i området har helårsdekk, noe som ikke holder.

Alt tilgjengelig mannskap brøyter

Det har falt mye snø torsdag morgen, og Trondheim Bydrift melder i en pressemelding at de har kalt ut alt tilgjengelig brøytemannskap på kommunale veier.

Politiet har imidlertid ikke mottatt noen meldinger om problematiske føreforhold, opplyser operasjonsleder Bernt Tiller ved Trøndelag politidistrikt.

Har du tips om trafikk og føreforhold? Tips oss på 464 07200 eller webred@adresseavisen.no