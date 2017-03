Flere velger piggfrie dekk i Trondheim

Saken oppdateres.

Flere av trondheimsbilistene kjører med piggfrie vinterdekk i år sammenlignet med i fjor. Piggfriandelen økte med 7 prosent fra 2016 til 2017, ifølge tall fra Statens vegvesen. Piggfriandel ligger i år på 70 prosent i Trondheim.

- Årsaken er at kommunen innførte piggdekkgebyr i fjor. Da kommunen avviklet ordningen i 2010 falt andelen år for år, nå er den på vei opp igjen, sier sjefsingeniør Pål Rosland i Statens vegvesen i en pressemelding.

Trondheim innførte piggdekkgebyr i 2001 og avviklet gebyret i 2010. Så ble gebyret gjeninnført fra vintersesongen 2016-2017

Størst økning i Trondheim

Statens vegvesen måler hvert år piggdekkbruken i 13 norske byer og byområder. I årets måling var det Trondheim som hadde størst økning i piggdekkandelen.

Oslo har den største piggfriandelen med 88 prosent, fulgt av Bergen og Asker og Bærum med 87 %. Tromsø har lavest piggfriandel, der kjører 15 prosent av bilistene med piggdekk ifølge tallene.

Rosland tror piggfriandelen i Trondheim vil fortsette å øke etter at Trondheim altså gjeninnførte piggdekkgebyret høsten 2016.

- Dette vil trolig øke år for år, men endringene vil ikke skje så raskt fordi folk vil bruke opp dekkene sine. Vi så det samme sist gang Trondheim hadde piggdekkgebyr, sier Rosland.

Piggdekk best på isføre

Sjefingeniøren mener det er positivt at piggfriandelen øker.

- Begrunnelsen for å øke piggfriandelen er at man vil redusere støvproblemene for folk som lider av dårlig luftkvalitet. Noen blir syke av dette, og for andre er det ubehagelig. Vi har et mål om at mellom 80 og 90 prosent av bilistene i byene skal kjøre med piggfrie vinterdekk, sier Rosland.

NAFs test av vinterdekk fra 2016 viser at piggdekk har kortere bremselengde enn piggfrie dekk både på isføre og snøføre. På isføre og fra en hastighet på 50 kilometer i timen brukte det beste piggdekket 39,7 meter på å bremse, mens det beste piggfrie dekket brukte 52,9 meter.

- Er det udelt positivt at piggfriandelen øker med tanke på trafikksikkerheten?

- På våt is har piggdekk tradisjonelt vært best, men vi ser at ulykkesfrekvensen knyttet til dette uteblir. Vi tror at folk som kjører piggdekk avpasser farten til forholdene i større grad enn folk med piggdekk. Skadebildet blir mer alvorlige med høyere fart, sier Rosland.

Krever inn mer enn budsjettert i gebyr

Til tross for at piggfriandelen går opp har Trondheim kommune krevet inn langt mer enn budsjettert i piggdekkgebyrer. I 2016 hadde kommunen budsjettert med en inntekt på 26,2 millioner kroner fra piggdekkgebyret, ved årskiftet hadde det blitt krevet inn 32,1 millioner kroner, ifølge tall fra Trondheim parkering.

Totalt har trondheimsbilistene så langt betalt 38 millioner kroner i piggdekkgebyr for vintersesongen 2016-2017.

Ikke alle som kjører med piggdekk i Trondheim har betalt gebyr. Trondheim parkering har så langt skrevet ut 3 059 bøter til folk som ikke hadde piggdekkbetalinga i orden.

