Lastebil rev ned bompengemast på Klett

Saken oppdateres.

Bompengeportalen ved Cirkle-K-stasjonen på Klett ble torsdag ettermiddag revet ned. Politiet meldte om hendelsen på Twitter klokken 13.22.

- Det var en lastebil som kjørte med lasteplanet oppe. Den ble for høy og tok med seg bomportalen som går over veien, sier overingeniør i Statens vegvesen Kåre Inge Viken.

Ifølge adressa.no-tipsere på stedet var veien sperret for trafikk etter hendelsen, men klokken 14.20 meldte politiet at det var ryddet på stedet og at veien igjen var åpen for trafikk.

Det er Statens vegvesen som står som eier av bomportalen, og ifølge Kåre Viken er portalen helt ødelagt etter hendelsen.

- Jeg regner med vi får på plass en ny bom ganske fort. Forhåpentligvis har vi en gammel bom fra E39 liggende som vi kan montere på stedet, sier Viken.