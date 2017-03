Saken oppdateres.

Det er politiet i Trøndelag som melder om lastebilen som har «glidd av veien» i Ringvålveien på Heimdal.

Ifølge Twitter-meldingen er ingen skadd som følge av hendelsen. Politiet har rykket ut.

Adresseavisens journalist på stedet opplyser at utforkjøringen har skjedd på en tilførselsvei til Ringvålveien, og at lastebilen har sklidd ned i en bekkedal i forbindelse med at den skulle kjøre ned en bakke. Det er svært glatt på stedet.

Bergingsbil er i 10.40-tiden på stedet.