54-åring pågrepet og siktet for voldtekt mot to kvinner

Saken oppdateres.

Den 54 år gamle mannen ble pågrepet av politiet tirsdag og fremstilt for varetektsfengsling i Sør-Trøndelag tingrett torsdag. Han er siktet for å ha voldtatt to kvinner.

- Han benekter straffskyld for begge forholdene, sier advokat Tore Angen, mannens forsvarer.

54-åringen ble i desember i fjor blant annet dømt for å ha utøvd vold mot en kvinne i Trondheim. Sør-Trøndelag tingrett fant det bevist at han rispet henne med kniv, tok kvelertak på henne ved to anledninger samt ga henne minst ett slag i hodet.

Dømt til fengsel før jul

I utgangspunktet var mannen også tiltalt for å ha forgrepet seg seksuelt på denne kvinnen. Tiltalen som gikk på seksuell handling uten samtykke ble imidlertid trukket av statsadvokaten etter hovedforhandlingen, og er etterforsket videre av politiet. Dette er nå det ene forholdet mannen er siktet for.

- Politiet har nå skjerpet denne saken til å gjelde voldtekt, forklarer Angen.

54-åringen ble dømt til fengsel i ett år, hvor to måneder av straffen ble gjort betinget. Retten besluttet også at han måtte betale 60 000 kroner i oppreisningserstatning til fornærmede kvinnen.

Siktede skulle egentlig inn og sone denne dommen i april, men i mellomtiden mener politiet at mannen skal ha begått en ny voldtekt.

Har forklart seg til politiet

- Mistanken gjelder relasjonsvoldtekt og forholdet skal ha funnet sted den senere tid. Vi er i en tidlig fase av etterforskningen og jobber nå med å innhente bevis, sier politiadvokat Gro Helland ved Trøndelag politidistrikt.

Hun begjærte 54-åringen varetektsfengslet i fire uker i fengslingsmøtet, og begrunnet dette med bevisforspillelsesfare samt gjentagelsesfare.

I sin vurdering om det er skjellig grunn til å mistenke mannen for å ha begått voldtekt, legger Sør-Trøndelag tingrett særlig vekt på politiforklaringen til den siste fornærmede. Ifølge kvinnen skal mannen blant annet ha revet av henne klærne, forgrepet seg seksuelt på henne og «gjennom et relativt langt tidsrom ha utøvd omfattende og smertefull vold mot henne», ifølge fengslingskjennelsen. Hun har også forklart at mannen slengte henne rundt i leiligheten, og at hun besvimte flere ganger. Selv har 54-åringen, ifølge kjennelsen, forklart at han fikk «black out».

«Bruker å ta kvelertak»

Retten er enig med påtalemyndigheten i at det foreligger bevisforspillelsesfare. Politiet ønsker å avhøre vitner som kan ha vært kontaktet i forbindelse med hendelsen, og dommeren mener det er viktig at siktede ikke gis mulighet for å påvirke disse.

I tillegg konstaterer Sør-Trøndelag tingrett at det også er fare for at mannen på frifot vil kunne begå både nye voldshandlinger og seksuallovbrudd. Retten peker blant annet på at 54-åringen skal ha grepet rundt halsen på begge de fornærmede kvinnene nevnt i voldtektssiktelsen. Det vises også til at mannen høsten 2014 ble dømt for blant annet å ha tatt kvelertak og forsøkt å ta kvelertak.

Da mannen forklarte seg i straffesaken før jul, så erkjente han at han «bruker å ta kvelertak på andre når han blir sint», ifølge dommen.

Sør-Trøndelag tingrett varetektsfengslet mannen i fire uker med brev- og besøkskontroll.