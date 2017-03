- I Senterpartiets Norge skal Rema-Reitan betale mer skatt, og de som jobber på Rema betale mindre skatt

Saken oppdateres.

- Vi tror på hele Norge. Fire år med sentralisering er nok.

Slik startet Sp-lederen sin tale til landsmøtet på Scandic Lerkendal i Trondheim fredag. Og da kom jubelen med det samme.

Ulastelig antrukket med oppbrettet skjorteermer. Uten slips og mest uten manus smalt Slagsvold Vedum til mot dagens regjering og brukte mye av tiden på kjent senterparti-politikk.

Grått ute, jubel inne

– Sluttdatoen for dagens sentraliseringsregjering, den har vi satt. Den er 11. september, og jeg gleder meg, sa han.

Ute var det snøfokk, lavt skydekke og litt hustrig. Inne i den store konferansesalen på Scandic Lerkendal var det alt annet enn grått.

– Det er så mange lokalsamfunn som er blitt oversett og overprøvd av denne regjeringen. Det er tid for et regjeringsskifte. Det er tid for en regjering som tror på hele Norge, sa Vedum.

Han fyrte løs mot sine motstandere, og de som kritiserer Sps meninger.

Bakstreversk - populistisk

- Det er ikke vi som har snudd kappen etter vinden, det er vinden som har snudd, hevder lederen.

Og fortsatte:

– Jeg sier det jeg tror på. Snakker om de verdiene jeg mener er rett, og da får folk kalle meg det de vil. Vi blir kalt bakstreverske. Så skjønte våre politiske motstandere at det bet ikke på oss. Så plutselig var det som var bakstreversk, blitt populisme. Det å stå opp for nærhet, for å se hele Norge, for å lytte til folket. Makan til populisme! Men kjære venner: Det er ikke vi som har snudd kappen etter vinden, det er vinden som har snudd, sa Vedum.

Han forklarte at han ble kalt mye den siste tiden som blant annet populist, kynisk og at han noen ganger følte han var helt ond når han så og leste beskrivelser av seg selv.

- Kall oss hva du vil, Erna

Og kom med en personlig hilsen til statsminister Erna Solberg:

– Kjære Erna Solberg, du kan kalle oss hva du vil. Vi kommer til å mene det samme. Vi tror på nærhet og en politikk som ser hele Norge.

Han lover lokalsykehus over hele landet, færre direktorater og politi nær folk dersom partiet kommer til makten. Dessuten skal det være nasjonalt og lokalt eierskap til naturressursene og skatteletter for vanlige folk framfor de rikeste.

- I Senterpartiets Norge skal Rema-Reitan betale mer skatt, og de som jobber på Rema betale mindre skatt, messet han, og fikk jubel igjen.

Ingen EU-minister

Slagsvold Vedum er også klar på at Norge ikke har egen EU-minister i oktober, såfremt Sp kommer i regjering.

- Regjeringens EU-minister har opptrådt mer som EUs minister i Norge enn som minister for norske interesser. Vi vil avskaffe EU-ministeren i oktober, og vi kommer til å styrke utenriksministerrollen. For Norge trenger en sterk utenriksminister som tør å tale Norges sak, sa han.

- Glimrende oppsummert

Ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes (Sp) synes Slagsvold Vedums tale til landsmøte var en markering av at det er Senterpartiet som er det ledende opposisjonspartiet til den sittende regjeringen. Vigdenes tror det vil gjøre seg enda mer tydelig i månendene frem mot valget.

- Slagordet i har valgt «Vi tror på hele Norge» er glimrende og oppsummerer det vi står for på en utmerket måte. Det tydeliggjør ulikheten mellom vår og regjeringens politikk, sier Vigdenes.

Lederen i Sør-Trøndelag Sp, Jorid Jagtøyen mener lederens landsmøtetale tok opp de viktigste temaene i den politiske diskusjonen frem mot valget, og at Slagsvols Vedums opptreden på scenen i Trondheim slår fast at både han og partiet er i flytsonen.

- Han snakker om alle de viktige tingene som vil prege dette valget. Og han mobiliserer oss på en flott måte, sier Jagøyen.

