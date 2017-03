Senterparti-lederen lover sentraliseringsstopp

Saken oppdateres.

- Vi tror på hele Norge. Fire år med sentralisering er nok.

Slik startet Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sin tale til landsmøtet på Scandic Lerkendal i Trondheim fredag. Ulastelig antrukket med oppbrettet skjorteermer. Uten slips og uten manus smalt han til mot dagens regjering og brukte mye av tiden på kjent senterparti-politikk.

– Sluttdatoen for dagens sentraliseringsregjering, den har vi satt. Den er 11. september, og jeg gleder meg, sa han.

Ute var det snøfokk, lavt skydekke og litt hustrig. Inne i den store konferansesalen på Scandic Lerkendal var det alt annet enn grått.

– Det er så mange lokalsamfunn som er blitt oversett og overprøvd av denne regjeringen. Det er tid for et regjeringsskifte. Det er tid for en regjering som tror på hele Norge, sa Vedum.

Han fyrte løs mot sine motstandere, og de som kritiserer Sps meninger.

- Det er ikke vi som har snudd kappen etter vinden, det er vinden som har snudd, hevder lederen.

Og fortsatte:

– Vi blir kalt bakstreverske. Så skjønte våre politiske motstandere at det bet ikke på oss. Så plutselig var det som var bakstreversk for ett år siden, blitt populisme. Det å stå opp for nærhet, for å se hele Norge, for å lytte til folket. Makan til populisme! Men kjære venner: Det er ikke vi som har snudd kappen etter vinden, det er vinden som har snudd, sa Vedum.

Og kom en personlig hilsen til Erna Solberg:

– Kjære Erna Solberg, du kan kalle oss hva du vil. Vi kommer til å mene det samme. Vi tror på nærhet og en politikk som ser hele Norge.

Han viser til at partiet har vært for lokalsykehus, lokalt politi og mot EU før og kommer til å fortsette å være det.

– Vi var EU-motstandere i 72, var det i 94, vi er det nå og kommer til å være det i framtiden, sa han.

Han kaller årets valgkamp for en verdikamp og lover lokalsykehus over hele landet, færre direktorater og politi nær folk dersom partiet kommer til makten. Dessuten skal det være nasjonalt og lokalt eierskap til naturressursene og skatteletter for vanlige folk framfor de rikeste, lover han.

