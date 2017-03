Wikipedia mangler kvinner

Saken oppdateres.

- Ingen jeg har truffet i Trondheim vet hva det er, sier Julie Nordhagen.

I andreetasjen på Work-Work-baren i Munkegata i Trondheim har hun akkurat begynt arbeidet med sin aller første Wikipedia-artikkel.

Hvorfor vannkringler som emne? Dette tørre, sprø og nesten smakløse bakverket som bergenserne spiser til rømmegrøt og spekemat på 17. mai.

Nordhagen er bergenser. Også andre enn bergensere bør kjenne til bergenskringlene. Dessuten sto den på lista over hva folk ønsker informasjon om i Wikipedia, forklarer hun.

Wikitreff og årsmøte

Det skal være årsmøte i Wikimedia Norge i Trondheim, og som forspill holdes det skriveverksted for Wikipedia-bidragsytere sammen med teknologinettverket Girl Geek Dinners i Trondheim. I mange år, både i Norge og verden for øvrig, har det vært for få kvinnelige Wiki-skribenter, bare rundt ti prosent av de som bidrar til oppslagsverket. Så en hovedhensikt med skriveverkstedet er å rekruttere flere kvinner.

Men ved langbordet på Work-Work sitter også menn bøyd over pc-ene.

Hva er Gyokuon-hôsô?

Trym Erik Lunde Arnesen er 18 år, og kan regnes som veteran. Siden 2013 har han skrevet 485 artikler og vært inne i og redigert adskillig flere. 97643 ganger har han trykket på lagre-knappen.

Søk på «Slaget ved Brunanburh» og du kommer til en av Arnesens artikler. Eller «Gyokuon-hôsô». Eller «Armensk».

- Det må kunne sies å være passe nerdete emner?

- Ja, jeg kan ikke si mot det. Wikipedia skal omfatte superviktige ting, men også trivia. Jeg skriver mye om popkultur, om spill, filmer og liknende, sier Arnesen og henter fram sin aller første artikkel.

Den har tittelen «Blåskjerm», begrepet for feilmeldingen som vises på dataskjermen når Windows går i stå. Siden 2013 har han revidert den mange ganger.

Viktige kvinnelige akademikere

Kari Støre Gullichsen har skrevet for Wikipedia siden hun deltok på det første kurset for Girl Geek Dinners i 2015.

En viktig motivasjon for å bidra er nettopp underskuddet av kvinnelige skribenter. Det gir seg utslag i en skjevhet i hva det skrives om. For eksempel mangler det mye om kvinners kulturhistorie. Og kvinner i det hele tatt. Derfor har Gullichsen valgt seg viktige kvinnelige akademikere som hovedtema.

Torlaug Løkenskar Hoel er en av dem Gullichsen har skrevet om. Den første setningen i Wikipedia lyder: «Torlaug Løkenskar Hoel (født 1939) er en norsk professor emeritus i skriving, pedagogikk og norsk didaktikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU.»

- Jeg stusset på hvorfor hun ikke var omtalt allerede, at ingen andre hadde skrevet om henne. Derfor gjorde jeg det, forklarer Gullichsen om valget.

Alle kan bidra

Denne artikkelen, som flere andre, er ikke fullstendig og helt ferdig.

- Jeg har startet, så kan andre føye til, sier Gullichsen og har dermed forklart et av prinsippene for Wikipedia.

Det er et dugnadsarbeid basert på frivillighet der alle kan skrive og redigere. Tekstene er under kontinuerlig debatt, kildekritikk og endring av en ukjent og varierende mengde engasjerte. På skriveverkstedet understrekes det at man ikke trenger være fagperson eller ekspert på et tema for å skrive for oppslagsverket.

- Men alt du skriver om må ha kilder. Jeg bruker internett selvfølgelig, og en pensjonert bibliotekar på universitetsbiblioteket hjalp meg å finne opplysninger om Løkenskar Hoel og arbeid hun hadde produsert før internettets tid, forteller Gullichsen som til vanlig jobber med kommunikasjon på NTNU.

Mange wikipedianere i Trondheim

Jorid Martinsen som er prosjektleder i støtteorganisasjonen Wikimedia, forteller at Trondheim er stedet med flest aktive wikipedianere ved siden av Oslo.

- Antakelig har det sammenheng med at Trondheim er en teknologiby, og det er vel så mange teknologiinteresserte wikipedianere som skrivelystne. Det skal ikke bare skrives og legges ut bilder, men også utføres oppgaver som programmering, kobling av databaser og forbedring av brukervennligheten, sier Martinsen.

Stort publikum for den som bidrar

Statistikken viser at rundt 1600 har vært innom norske Wikipedia de siste 30 dagene for å skrive og redigere. Mange, mange fler har bidratt siden starten i Norge i 2007, og for tiden er det rundt 2000 personer som kan regnes som faste og meget aktive bidragsytere.

Men det trengs altså flere, især kvinner.

- Trondheim er en studentby, og studenter har mye å bidra med. Å skrive for Wikipedia er en fin måte å lære seg å formidle for en stor brukergruppe. Bare på bokmålswikipedia har vi en halv million treff om dagen. Å ha så mange lesere må være motiverende, sier Martinsen.

Wikipedia "det frie oppslagsverket"

* Encyklopedi som utgis av den ideelle organisasjonen Wikimedia Foundation, med hovedsete i Florida.

* Den er wiki, som betyr at alle kan redigere innholdet.

* Er blant verdens fem mest besøkte nettsteder.

* Startet i 2001, i Norge i 2007.

* Publiseres på flere enn 280 språk.

* Skrives og vedlikeholdes av frivillige bidragsytere på bokmål, nynorsk og samisk.

* Bare på bokmål finnes 464 238 artikler, på nynorsk over 130 000 artikler.

* Wikimedia Norge arbeider for å gjøre kunnskap fri og tilgjengelig for alle gjennom å støtte opp om bidragsytere på Wikipedia, ved institusjonssamarbeid og kursvirksomhet.

* Her kan du lese om hvordan du kan bidra til Wikipedia: https://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Introduksjon

Kilde: Wikipedia