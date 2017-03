Mann pågrepet etter knivtrusler

Saken oppdateres.

Det melder politiet i en twittermelding klokken 10.25. Knivtrusslene skal ha skjedd ved en institusjon på Nidarvoll i Trondheim.

Ingen personer kom til skade i episoden. Politiet har opprettet sak.

- Vi fikk melding fra institusjonen klokken 08.34 om at en mann truet og gikk etter ansatte med kniv. Det hadde ført til at de ansatte hadde låst seg inne på et rom for å være trygge, sier operasjonsleder TrondVolden ved politiets operasjonssentral.

Tre patruljer med bevæpnet politi ble sendt til stedet for stoppe mannen. De fikk raskt kontroll på stedet. Klokken 08.47 var mannen pågrepet. Det skjedde helt dramatikk, ifølge Volden.

- Det er snakk om en mann i trettiårene. Han er nå i arresten og det er opprettet straffesak, sier Volden.

Mannen bor på den aktuelle institusjonen. Politiet kjenner ikke til hva som skal ha utløst trusselsituasjonen. Både mannen og de ansatte ved institusjonen vil bli avhørt i løpet av dagen.

