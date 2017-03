Drosjeeiere fikk dekk og felger ødelagt på hullete vei

Saken oppdateres.

- Dette er det fjerde dekket som ryker på grunn av dårlig vei i år, sier en frustrert drosjeeier Kim Feuerherm.

Natt til lørdag fikk Feuerherms sjåfør dekket ødelagt på en hullete vei på Østre Rosten.

Feuerherm fortalte at han ringte Statens vegvesen, men fikk beskjed om at det var underentreprenøren som hadde ansvaret.

- Da jeg ringte entreprenøren, fikk jeg sju valg på telefonen, og til slutt en oppfordring om å sende en mail, sier han, og fortsetter:

- Vi betaler til det offentlige for veivedlikehold, og om det er kommunen eller staten som har ansvar for veien, er revnende likegyldig for meg. En kan ikke vente at bilistene skal ha denne kunnskapen. Det burde være én instans for alt, mener Feuerherm.

Tidligere i år ødela han to dekk på en hullete vei i Malvik. Og før det var det nok et enkelt dekk som røk. Feuerherm sier at det fører til tapt arbeidsfortjeneste.

- Nå står jeg her med en sundkjørt felg, og kanskje er det andre skader på understellet, sier sjåføren på vei til bilverkstedet.

Han er heller ikke sikker på om han får erstatning.

- Det er mange krav til oss som bileiere, og vi betaler til det offentlige for vei. Det virker ikke som om de samme kravene gjelder for staten, sier han.

- Dype hull i veien

På adressa.nos interaktive kart kan folk melde inn dårlige veier i Midt-Norge. Over 300 personer har så langt sendt inn bidrag. Østre Rosten er en av veiene som går igjen i folks rapporter.

Drosjeeier Lasse Hansen fikk også bilen sin ødelagt på Østre Rosten natt til søndag.

- En av bilene mine fikk ødelagt to felger og to dekk. Det var dype hull i veien, som ikke vistes så godt når det regnet slik, sier Hansen.

Hullene var opptil 20 centimeter dype, anslår han.

De to drosjeeierne hevder at i løpet av 15 – 20 minutter var det fem sjåfører som kjørte i stykker bilen på Østre Rosten natt til søndag.

Hansen driver også med dekk og felger, og reparerte bilen selv i løpet av søndagen.

- Trolig blir det en kostnad på 8000 kroner for dekk og felger, og sjåføren skal også ha lønn, sier han.

- Er dette vanlig for deg som yrkessjåfør?

- Det begynner å bli mye dårlig dekke rundt omkring. Men at det går så hardt utover felger, er uvanlig. Veien bortover der har vært dårlig lenge, mener Hansen.

Mandag ettermiddag var asfaltarbeid satt i gang på strekningen.

LES OGSÅ: Trondheim bydrift har mottatt over 22 000 meldinger om feil på vei

Telefonnummer for veimeldinger er for lite kjent

Det finnes imidlertid et telefonnummer der trafikanter kan melde inn feil og hendelser på veiene.

- På telefon 175 kan man melde inn alt som kan medføre fare i trafikken. Alt vi får beskjed om, melder vi videre til entreprenørene, eventuelt nødetater, bilberging eller andre avdelinger i Vegvesenet. Det sier Emilie Gynnild, leder for Vegtrafikksentralen i Midt-Norge.

Telefonen er døgnbemannet året rundt, og det er gratis å ringe.

- Er nummeret godt nok kjent blant trafikantene?

- Nei. Vi har nettopp hatt en undersøkelse som viser at bare én av fem i Sør-Trøndelag kjenner dette nummeret. Og vi vil gjerne gjøre det mer kjent, sier hun.

I fjor fikk Vegtrafikksentralen 34 000 telefoner.

- Om lag halvparten er tips. Resten er spørsmål, for eksempel om når veier åpner. Andelen av spørsmål går veldig ned fordi folk ofte finner informasjon på nett. Vi ønsker oss flere tips og færre spørsmål.

- En taxisjåfør melder om et tungvint system der han selv måtte ringe underentreprenøren da han ville melde inn feil på Østre Rosten sist helg. Er systemet for kronglete?

- Det er ikke sånn det skal være. Trafikantene skal melde inn til oss på telefon 175, og så skal vi melde videre til underentreprenøren eller andre i Statens vegvesen, svarer Gynnild.

Prioriteringen av hva som skal utbedres, gjøres av veiavdelingen i Statens vegvesen i samråd med fylkeskommunen.

Gynnild sier de er glade for tilbakemeldingene de får, blant annet at en trafikant meldte om det store raset på riksvei 70 ved Gråura natt til søndag.

- Vi er veldig glad for at trafikanten ringte til oss om raset på riksvei 70, slik at vi kunne sette inn tiltak, sier hun.

LES OGSÅ: Julian (13) filmet da raset gikk

- Hvordan prioriterer Statens vegvesen hva som skal repareres?

- Når det gjelder omfattende årlig asfaltering, er det planer vi legger, ut fra et faglig program som baserer seg på registreringer. Vi får også registreringer fra folk som melder om hull, og da går det ut til vår driftsentreprenør. Da går ikke de i gang med store prosjekter, men med lapping. reprarasjonene er en kombinasjon av hva vi får inn og hva vi observerer selv, sier Eva Solvi, avdelingsdirektør i Statens vegvesens veiavdeling i Sør-Trøndelag.

Disse trønderske veiene får ny asfalt i 2017.

- Vi hører også på folk. Det hjelper å henvende seg hvis man observerer hull på veien. Den sikreste måten er å melde inn på telefonnummer 175, sier Solvi.