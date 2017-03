Ny rundkjøring på E6 ved Sandmoen

Saken oppdateres.

Den midlertidige rundkjøringa blir etablert cirka 500 meter nord for toplanskrysset på Sandmoen.

Nye veier for anleggstrafikken

Trafikkomleggingen er en av mange i forbindelse med E6-prosjektet i området. Rundkjøringa blir en del av vegsystemet i området i omlag halvannet år.

- Dette gjør vi for å tilrettelegge for anleggstrafikken i området. To av armene i rundkjøringen vil være forbeholdt anleggstrafikk. Vi gjør det på denne måten for å gjøre anleggsområdet mer effektivt og trafikksikkert, sier prosjektleder Svein Soknes i Statens vegvesen.

Industriveien stenges permanent

Sammenspleising av rundkjøringa med eksisterende E6 vil skje natt til onsdag. Trafikken vil da bli dirigert manuelt. Samtidig stenges Industriveien for godt.

- I denne delen av Industriveien blir det nå kun anleggstrafikk. Veien skal uansett stenges permanent, det er i forhold til vedtatt reguleringsplan. Noen er sikkert misfornøyde med denne omleggingen, men trafikken skal nå gå om Terminalen og Heggstadmoen, sier Soknes.

Busslommene langs E6 vil bli liggende der de er per i dag. Tilbudet til gående og syklende blir også som i dag.

