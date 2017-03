Stor stein raste ned på skiløype i Trondheim

Saken oppdateres.

Steinen har rast ut i Estenstadmarka der lysløypa deler seg i to relativt bratte bakker. Adresseavisen ble tipset om hendelsen mandag kveld.

- Jeg var der senest i forrige uke, så det kan ha skjedd i helga, sier driftsleder Jan Røising i Trondheim bydrift.

Tirsdag morgen skal han sende mannskaper for å undersøke stedet.

- Vi får meldinger om løsmasser som har rast ut fra tid til annen, men det er sjelden vi hører om en slik stor blokk. Men nå er det jo tida for det, med teleløsning, mildvær og mye nedbør.

- Kan det bli aktuelt å sprenge steinen?

- Vi må vurdere størrelsen på den først. Det er ikke noen fare for at det kommer skiløpere i stor fart nedover der nå, men vi vil jo ikke at folk skal bevege seg i de områdene når det har skjedd slike ting.

- Vil dere sende en geolog for å undersøke stedet?

- Vi må gjøre en vurdering selv først, så tar vi det derfra, sier Røising.