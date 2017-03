To menn pågrepet og siktet for ran ved Ladehammeren

Saken oppdateres.

Natt til tirsdag i forrige uke var en mann i 20-årene på vei hjem, da to menn skal ha slått ham ned og fraranet ham mobilen i nærheten av krysset Strandveien/Lade Allé ved Ladehammeren .

Mannen ringte selv til politiet og varslet om saken i 02.00-tiden på natten. Han ble behandlet for bruddskader i nesen etter møtet med de to mennene.

Pågrepet mens fengsling pågikk

Politiet har etter angrepet etterforsket saken intensivt. Fredag kveld ble en 23 år gammel mann pågrepet og siktet i en narkosak. Ytterligere etterforskning i helga, førte til han også ble siktet for ranet. Han ble fremstilt for fengsling i Sør-Trøndelag tingrett mandag, og varetektsfengslet i én uke. Dette fordi retten mener det er fare for at mannen på frifot vil ødelegge bevis i saken ved at han kan kontakte eventuelle vitner og medskyldige.

Mens fengslingsmøtet pågikk mandag, slo politiet til og pågrep det de mener er den andre mannen bak ranet. Også dette en mann i 20-årene.

- Den siktede skal avhøres tirsdag og fremstilles for varetektsfengsling onsdag. Da vi pågrep ham ble det gjort beslag som vi mener styrker mistanken om hans tilknytning til ranssaken, sier krimvaktleder Wenche Johnsen ved Sentrum politistasjon i Trondheim.

Hun omtaler de to ranssiktede som kjenninger av politiet.

- Bra vitne

- Hva var bakgrunnen for pågripelsene i denne saken?

- Godt politiarbeid på åstedet samme natt som ranet skjedde samt opplysninger fra andre straffesaker i helga. Da vi jobbet med disse sakene gjorde en patruljehund et vesentlig funn. Hva dette funnet dreier seg om, kan jeg ikke gå inn på ennå, men gjennomgangen av beslagene gjorde at vi kunne gå til pågripelse av den siste ranssiktede, sier Johnsen, og legger til:

- Den fornærmede og de siktede ser ut til å være totalt ukjente for hverandre. Den fornærmede har vært et meget bra vitne for oss. Han har gitt en god beskrivelse av gjerningsmennene og det har hjulpet i etterforskningen.

I tillegg til ran og narkokriminalitet er 23-åringen også siktet for trusler. Johnsen opplyser at det ble gjort et narkobeslag da mannen ble pågrepet i helga. Også to andre personer er siktet i forbindelse med dette beslaget.

Advokatfullmektig Linn Haug Holm, som møtte som forsvarer for 23-åringen under fengslingsmøtet, opplyser at klienten nekter straffskyld.

Av kjennelsen går det frem av 23-åringen hevder å ha vært sammen med en venn ved tidspunktet for ranet.

