Busskur kan bli fjernet dersom ruteknusingen fortsetter

Saken oppdateres.

- Tolv ruter ble knust i februar. I løpet av de siste to ukene er omtrent det samme antallet ødelagt. Ett sånt glass som står i busskurene koster omlag 3000 kroner. Om dette pågår hver uke blir det til slutt mye penger, sier Lars Sandh som er regionsjef Clear Channel. Dette firmaet har ansvar for busskur også i Sverige i blant annet Sundsvall og Åre.

- Mye den siste tiden

Adresseavisen fikk melding om knuste glass på Nardo tirsdag morgen. I forrige uke ble det meldt inn knuste glass ved fem forskjellige holdeplasser i Trondheim. Adresseavisen har også observert knust glass på Sverresborg.

- Da var det ødelagte ruter på følgende holdeplasser: Selsbakkflata, Travbanen og Peder Myhres vei. Denne uka har vi fått melding om Tyholtsvingen, Preshus, E-verket, Solvollveien og Kystad. Det har vært mye i det siste, forteller Morten Dahl som driver firmaet Rockpartner som utfører reparasjonen av de ødelagte busskurene.

Kan bli fjernet

- Dersom dette pågår over tid og det ikke blir noen bedring, blir det etter hvert et spørsmål om man skal ta ned busskurene, eller bygge dem om. På generelt basis etter erfaring fra Sverige, kan jeg si at det som oftest er gutter i alderen 13-17 år som utfører hærverket. Det er sjelden folk som tar buss, men personer som passerer forbi. Dette er ikke et problem for bestemte bydeler, men det seg rundt i forskjellige bydeler. Vi forsøker å holde skurene så rene og pene som mulig. Det er lettere at det blir utført herværk på skur som i utgangspunktet ikke ser så ordentlige ut. Vårt mål er at knust glass skal være ryddet vekk innen tolv timer og at det skal være satt inn nytt glass i løpet av et døgn, sier Lars Sandh.

Fire erkjente ruteknusing

På disse holdeplassene er det knust ruter i busskur den siste tiden. Klikk på deblå boblene for å få navnet på holdeplassen.

I februar ble en skur på en rekke bussholdeplasser utsatt for hærverk. Da meldte foreldre fra om at det sannsynligvis var deres unger som stod bak.

Jan Erik Mihle i forebyggendeteamet ved Sentrum politistasjon i Trondheim fortalte da at en gruppe på mellom sju til ti ungdommer kunne være involvert i saken.

- Fire har erkjent at de var med, uten at vi har hatt dem inne til avhør. Det er trolig mellom sju og ti ungdommer som har vært med, sa Mihle.