Saken oppdateres.

Det er meldt om en gasslekkasje på NTNU i Høgskoleringen, skriver politiet på Twitter.

- Det ble evakuert personer fra bygget. Lekkasjen ble stanset for få minutter siden, sier brannmester Per Ivar Lysholm ved 110-sentralen i Sør-Trøndelag klokken 12.43.

Politiet melder på Twitter like etterpå at faren er over og at evakueringen er avsluttet. Det er begynt med utlufting på stedet.

- Det var en lekkasje i et utvendig gasslager., sier Thore Olsen, som drifter gassvarslingsanleggene.

Ifølge innsatsleder Solveig Eide ved Trøndelag politidistrikt er det snakk om en lekkasje av hydrogen.

- Det har vært lekkasje i en beholder inne i huset som fører hydrogen til videre rom i bygget ved siden av. Lekkasje av større mengde hydrogen kan føre til en eksplosjon. Det er faren med det, sier Eide.

Brannvesenet hadde kontroll over situasjonen da politiet kom til stedet.