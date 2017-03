Sendt til St. Olav etter slåsskamp på Kattem

Saken oppdateres.

- Politiet fikk flere meldinger klokken 21.45 om et slagsmål utendørs på Kattem, opplyser operasjonsleder Trond Volden.

Da politiet kom til stedet var en mann i slutten av 30-årene skadd.

En mistenkt mann i slutten av 20-årene ble pågrepet og sitter torsdag morgen i arresten i påvente av avhør.

Kjørt til akutten

- En krangel internt i et miljø utviklet seg til å bli voldelig. Det er ikke snakk om alvorlige skader, men fornærmede ble kjørt til akutten, undersøkt og plastret sammen. Han blir liggende til observasjon utover dagen, sier krimvaktleder Johan Aae.

Politiet meldte først at det ble brukt et slagvåpen under slåsskampen. Aae forklarer at dette dreier seg om et forlengerskaft som til vanlig brukes under maling.

Flere vitner

Onsdag kveld ble flere vitner avhørt av politiet. Disse er en del av det samme miljøet som de to involverte.

- Fornærmede blir avhørt når han blir i form, sier Aae.