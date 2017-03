Trondheim International School får drive skole

Saken oppdateres.

Kunnskapsdepartementet besluttet onsdag å gi godkjenningen til Trondheim International School (ThIS). Det var Utdanningsdirektoratet som i fjor sommer ville stenge skolen ved Festningen i Trondheim etter flere tilsyn hvor de hevdet å avdekke både gjentatte og alvorlige brudd på regelverket.

Skolen klagete på vedtaket i juli og fikk holde åpent mens klagesaken ble behandlet i Kunnskapsdepartementet.

Etter en lang klagesaksbehandling har departementet nå fattet et vedtak som skolen er godt fornøyd med. I en pressemelding skriver skolen at det det har vært en tung tid for både elever, ansatte og foresatte etter at de fikk varsel om at de kunne miste godkjennelsen. Nå kan de puste lettet ut.

Lettet rektor

- Jeg er svært lettet og håper at dette nå kan skape ro slik at vi får fokusere på å tilby elevene et svært godt skoletilbud, sier rektor Agneta Amundsson.

Amundsen ble tilbudt stillingen som rektor kort tid før skolen fikk forhåndsvarselet om tilbaketrekking av skolens godkjenning i april 2016 , men har ifølge pressemeldingen ikke vært i tvil om at skolen har livets rett.

- Vi har kjempet for dette. Skolen og hele miljøet har stått samlet hele tiden, trygg på at vi driver svært godt, og jeg var aldri i tvil om at jeg skulle takke ja til stillingen. Jeg så hvilket unikt læringsmiljø skolen har og hvilken viktig brikke ThIS utgjør i det internasjonale miljøet i Trondheim, sier Amundsson.

Opptaket går som normalt

- Vi hadde gode forhåpninger til at klagesaken skulle få et slikt utfall, sier advokat Henrik Grung som har ledet teamet hos SANDS (tidligere Steenstrup Stordrange), som har bistått ThIS i klagesaken.

- Det vedtaket som nå foreligger bygger på at reaksjonsformen som var valgt, å trekke tilbake godkjenningen, er uforholdsmessig. Selv om skolen har hatt en historikk som innebærer at en del forhold burde ha vært gjort annerledes, kan man ikke legge ned skolen ved et pennestrøk med de forutsetningene som forelå på vedtakstidspunktet. Kunnskapsdepartementet understreker at styret nå må være særlig aktsomme, men vår vurdering er at man nå har etablert svært grundige systemer for internkontroll. Trondheim International School har lagt et solid grunnlag for fremtiden, fremhever Grung.

Skolen vil holde et informasjonsmøte for foreldre og lærere innen kort tid, og opptaket til neste skoleår går som normalt.