Fredag vedtas anmeldelse i Kystad-saken

Det ekstraordinære formannskapet starter klokka 09.00. Behandlingen gjelder om Trondheim kommune formelt skal anmelde Rune Olsø for mulig brudd på straffelovens paragraf 276 om påvirkningshandel i Kystadsaken.

Kontrollkomiteen

Bakgrunnen for at saken kommer opp i formannskapet, er et vedtak i kontrollkomiteen forrige tirsdag. Der gikk et flertall inn for å anbefale formannskapet å politianmelde saken. Arbeiderpartiets to medlemmer av kontrollkomiteen gikk imidlertid imot anbefalingen. Dagen etter viste Adresseavisens ringerunde at alle i formannskapet gikk inn for anmeldelse, og senere på dagen ble det bestemt at også Ap står bak en anmeldelse.

- Det handler om at vi samlet i det politiske landskapet i Trondheim bidrar til åpenhet og få en gjennomgang av den krevende jussen. Da er vi enige om at det er klokest å anmelde, sa Rita Ottervik til Adresseavisen.

Adresseavisen har i en rekke artikler den siste måneden rettet søkelyset mot den såkalte Kystad-avtalen, der Ap-politiker og Staur-rådgiver Rune Olsø skulle bistå med å få omregulert et grøntområde i Trondheim. Avtalen var verdt seks millioner kroner. Kommuneadvokatens vurdering er at det ikke kan utelukkes at Olsø gjennom Kystad-avtalen og i sin rolle Staur Holding AS har overtrådt straffebestemmelsene om påvirkningshandel.