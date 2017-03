Kjørte stjålet bil med tjuvgods da han kolliderte med politiet etter biljakt

Saken oppdateres.

Natt til søndag 26. februar var politiet på utkikk etter en stjålet Land Rover. Denne dukket opp i Tyholt-området i Trondheim. Politiet satte på blålysene og ga signal om at bilen måtte stoppe. Det gjorde den ikke . I stedet satte føreren opp farten og kjørte fra patruljen.

LES OGSÅ: Mann pågrepet etter biljakt gjennom Trondheim sentrum

Fant stjålet motorsag og drill

Det ble da besluttet at en annen politipatrulje skulle legge ut såkalte «stop sticks» - utstyret som har overtatt for politiets spikermatter - i Jonsvannsveien. ( Se video av hvordan dette fungerer her ). Mens de jobbet med å legge ut dette, kom bilsten bilistene i høy fart. Han kjørte ned et skilt og inn i politibilen som sto parkert. Den stjålne bilen ble til slutt stående i et gjerde i krysset Strindveien/Jonsvannsveien. Mannen bak rattet - 36 år gammel mann ble deretter pågrepet.

I bilen fant politiet flere stjålne gjenstander, blant annet en motorsag, en drill, en kikkert, en ryggsekk, to mobiler og diverse bankkort.

Rettssaken mot mannen gikk nylig i Sør-Trøndelag tingrett, og der ga han en uforbeholden tilståelse. Han innrømte blant annet at han hadde mottatt den stjålne bilen og tjuvgodset av en annen person, og at han skulle levere dette videre.

LES OGSÅ: Biljakt på rundt 40 minutter gikk fra Selbu til Trondheim

Dømmes for heleri

Den siktede forklarte at Land Roveren og resten av tjuvgodset i bilen var noe han hadde mottatt fra noen andre, og skulle levere videre. Han dømmes derfor for heleri av retten.

I tillegg dømmes han for flere brudd på vegtrafikkloven etter kjøringen på Tyholt denne natten. Mannen hadde ikke førerkort og var ruset dette skjedde.

36-åringen dømmes også for et grovt tyveri som skjedde i Haldens gate på Møllenberg i ferbuar februaran tok seg inn i en leilighet og stjal både pc og smykker. Den siktede ble stoppet utenfor leiligheten av mannen som bodde der, og fratatt gjenstandene han hadde tatt med seg.

LES OGSÅ: Pågrep to menn i Åre etter biljakt på E14

Tok seg inn på kjøpesenter

På kvelden 13. januar i år befant mannen seg utenfor City Syd. Han snek seg inn personalinngangen til kjøpesenteret etter stengetid da de ansatte gikk ut. Inne i senteret stjal han deretter en jakke med to nøkkelknipper. Han ble pågrepet av politiet. Også disse to forholdene finner retten bevist.

Sør-Trøndelag tingrett dømmer mannen til fengsel i åtte måneder. På grunn av sin uforbeholdne tilståelse, får han tre måneders strafferabatt.

Mannen må også betale en bot på 5000 kroner og idømmes sperrefrist for førerkort for alltid, fordi det har gått mindre enn fem år siden han fikk siste dom for kjøring i påvirket tilstand.