Nå blir det endelig ny vei

Saken oppdateres.

Trondheim kommune har startet arbeidet med å bygge Johan Tillers vei i ny trase mellom Industriveien og Heimdalsvegen. Veien skal etter planen åpne neste høst, og vil gi mindre trafikk gjennom Heimdal sentrum.

Etterlengtet

- Folk i området har ventet flere tiår på denne veien. Når den åpner neste høst, vil den gi åpne for videre byutvikling i området, sier Åse Karen Søreng, prosjektleder i Trondheim kommune.

Om lag 5000 kjøretøy vil daglig benytte den nye snarveien, i stedet for å kjøre gjennom Heimdal sentrum.

Les også: Heimdal og Tiller får ny snarvei

Dyr vei

227 millioner går med til prosjektet som omfatter 400 meter vei, ny rundkjøring og en 28 meter lang betongkulvert under jernbanen. I tillegg etableres to nye bussholdeplasser og syv boliger får støyskjerming.

- Den store kostnaden her er betongkulverten og omlegging av jernbanesporet.

I tillegg er kommer utgifter til innløsing av berørte eiendommer. Totalt åtte bygg må rives for å gi plass til veien, deriblant et bilverksted og et mc-klubbhus, sier Søreng.

Les også: Så fort har du aldri sett 600 tonn flytte seg

Mye forarbeid

Veidekke Entreprenør AS, som er entreprenør, har nettopp startet arbeid med prosjektet. Frem til september vil det pågå arbeid med å bygge 1200 meter midlertidig jernbanespor. Først når tog- traseen er lagt om kan jobben med betongkulverten starte. Smedbrua, som i dag er åpen for biltrafikk fra Industriveien til Heimdalsvegen, vil bli gjort om til gang- og sykkelbru når nyveien står ferdig.

Les også: Nå blir det enveiskjøring på «Fleksnesbrua»