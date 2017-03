Våryr kalkun kan ha vært på mannejakt på Rotvoll

Saken oppdateres.

Torsdag formiddag var lærerstudent Fogth-Jakobsen på vei til campus på Rotvoll i Trondheim da han merket at det var litt ekstra liv og røre blant sine medstudenter.

- Jeg gikk langs Rotvoll allé da jeg hørte andre studenter snakke om en løs kalkun. Og da jeg kom til campus så jeg at det var flere høner utenfor gjerdet også, forteller han.

- Forfjamset

- Hva tenkte du da så kalkunen og hønene?

- Jeg ble litt forfjamset, og var ikke forberedt på det. Jeg har ikke sett dem på rømmen før, men en tidligere medstudent fortalte meg at et esel har vært utenfor gjerdet tidligere, sier Fogth-Jakobsen.

- Det var en del latter og noen vitser blant studentene om de løse fuglene, forteller han. Man kan også anta at kalkunen figurerte på en del sosiale medier utover dagen.

Fogth-Jakobsen gikk til Camphill Rotvoll hvor han mistenkte at rømlingene stammet fra.

- Jeg gikk ned til gården for å si fra om fuglene. De visste ikke at de var utenfor inngjerdingen, men lovte at de skulle ut og fange dem inn, sier studenten.

La seg ned da bilene kom

Etter å ha fått forespørsel fra Adresseavisen om å sende inn video av de eventyrlystne fuglene, gikk studenten ut av studiebygningen.

- Da var det kun kalkunen som var ute og gikk. Han sto egentlig mest i ro, bortsett fra da bilene passerte, da la han seg ned og holdt avstand, sier han.

Gartner Gabriela Bühler forteller at fuglene hører hjemme på Camphill Rotvoll. De har to kalkuner som vanligvis går fritt på området, men de har pleid å holde seg i nærheten av drivhuset.

- Mannejakt

Kalkunene heter Isa og Solfrid.

- De har begynt å vandre mye rundt, og jeg har fått mange telefoner i dag om kalkun på avveie. Isa har tydeligvis gått lenger enn vanlig, sier hun.

Gartnere har en sprek teori om hvorfor den ene hunnkalkunen tok seg en tur på campus i dag.

- Jeg tror hun er på leting etter en mann. Derfor beveger hun seg lenger bort enn ellers, sier Bühler.

Etter å ha fanget kalkunen måtte hun stenge henne inne.

- Både kalkunene og hønene har pleid å henge her, men de kan ikke fortsette å gå fritt dersom de løper rundt overalt, sier Bühler.

