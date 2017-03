Partiledelsen støtter Ottervik

Saken oppdateres.

Nå sier partiledelsen seg fornøyd med at Økokrim har innledet etterforskning mot deres egen partiprofil Rune Olsø i Trondheim.

- Slik saken står, mener jeg det er bra at den blir etterforsket slik at de faktiske forhold blir klarlagt, sier Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng til Adresseavisen.

- Alvorlig

Da ordfører Rita Ottervik og Arbeiderpartiet lokalt etter litt frem og tilbake bestemte seg for å støtte en politianmeldelse fra Trondheim kommune, oppsto det strid lokalt.

I Arbeiderpartiets mektige hovedkvarter på Youngstorget i Oslo har imidlertid ordfører Rita Ottervik full støtte for sin håndtering av Kystad-saken.

- Har partikontoret tillit til Otterviks håndtering av situasjonen med Olsø?

- Ja. Ottervik har vektlagt åpenhet i denne saken, og det er bra at de faktiske forhold kommer på bordet.

- Hvordan vurderer du som partisekretær at denne saken påvirker omdømmet til Arbeiderpartiet?

- Denne saken er alvorlig, derfor krever den at partiet håndterer den på en skikkelig måte. Jeg tror at den åpenheten og viljen til å få frem fakta som Rita Ottervik har vist er klok, sier Stenseng.

- Må nå ut med politikk

Trondheim er ett av Arbeiderpartets mest bruke utstillingsvindu for valgkamp og rødgrønt samarbeid. Partisekretær Stenseng vi ikke svare direkte på hvorvidt en oppstart av en korrupsjonsetterforskning vil kunne skade partiet seks måneder før valget.

- Medlemmene våre i Trondheim er veldig klare for valgkamp. Det viktigste nå er å nå ut til folk med vår politikk. Jeg tror at velgerne i Trondheim fortsatt er enige i at skole, eldre og helse er viktigere enn skattekutt, sier Stenseng.

Adresseavisen har forsøkt å få en kommentar fra Ap-topp i Sør-Trøndelag og nestleder i Ap, Trond Giske, men har ikke fått svar.

