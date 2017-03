Slukket lagerbrann i Trondheim

Saken oppdateres.

Meldingen om brannen i Skippergata på Nyhavna kom klokkken 13.42. Flere enheter fra brannvesenet var på stedet.

- Det var meldt om brann og røykutvikling i en lagerhall, sier brannmester Per Ivar Lysholm ved 110-sentralen.

Startet slukking selv

Klokken 14 meldte politiet at brannen var slukket. To personer ble behandlet av helse etter å ha blitt eksponert for røyk.

- Personer på stedet startet slukking selv. Det er uvisst hva som har brent, sier Lysholm.

Ikke store skader

Vakthavende brann- og redningssjef på stedet, Ole Anders Holmvåg, sier bygningen ikke fikk store skader under brannen.

- Vi fikk sendt inn røykdykkere med vann som slukket brannen relativt raskt. Det er et bygg inni bygningen som har brent, og skadene er avgrenset til den delen av bygget.

Det er usikkert hvordan brannen oppsto.

- Det tok fyr bak i lageret der det var lagra diverse ting, blant annet noe trevirke og noen klær, men hvordan det begynte å brenne vet vi ikke, sier Holmvåg.