141 boliger ble strømløse på Lade

Saken oppdateres.

Trøndelag politidistrikt meldte på Twitter lørdag ettermiddag om brann på Lade. Ifølge Tore Wuttudal, kommunikasjonsrådgiver i Trønderenergi, var det en koblingskasse som brant.

- Den har brent helt opp, og som følge av det er 141 kunder berørt, sier Wuttudal.

Forsyner de fleste med aggregat

Wuttudal opplyser at det er et omfattende arbeid å bytte en slik koblingskasse.

- Vi har satt inn mannskap nå, men det må bestilles entreprenør fordi det må graves. Vi varslet beboerne om at de i hvert fall blir strømløse i 4 timer.

Wuttudal sier at det er fare for at arbeidet kan ta hele kvelden og vare utover natten. I mellomtiden har Trønderenergi fått satt opp et aggregat som nå forsyner flere av boligene i området med strøm. I tillegg er det lagt gummikabler mellom boliger i området. Klokka 20:50 melder Wuttudal at kun 30 husstander nå stadig er uten strøm.

Usikker på årsak

- Årsaken til brannen er uvisst, men det var aldri noen spredningsfare, sier Jostein Tangen ved 110-sentralen i Sør-Trøndelag.

Wuttudal forteller at Trønderenergi heller ikke vet hvorfor brannen oppsto.