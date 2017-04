Bilbrann på Moholt kan ha vært påsatt

Saken oppdateres.

- Vi gjorde et sporsøk med hund, uten å finne noen, sier Mona Melvold, politiets innsatsleder på stedet.

En person som kom forbi parkeringsplassen på Moholt varslet politiet klokken 06.10 lørdag morgen.

Bilen sto parkert sammen med flere andre kjøretøy ved Kirkvollen over gata fra Strinda kirke.

Politiet etterforsker brannen med tanke på at den kan ha vært påsatt.

- Det er flere grunner til at vi tror at brannen kan være påsatt. Ingen opplysninger tilsier at bilen har vært i bruk nylig, og vi tror ikke det er tilfeldig at det er skadeverk på to biler som står ved hverandre, sier operasjonsleder Ebbe Kimo.

Det er uvisst om det fins overvåkningsbilder fra området.

- Vi foretar åstedsundersøkelser av de berørte bilene, og er interessert i å komme i kontakt med vitner som har vært der i det aktuelle tidsrommet, sier Kimo.

