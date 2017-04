Kjørte med politiet i hælene i 20 minutter

Saken oppdateres.

Den langvarige forfølgelsen startet i Bjørndalen klokken 22.40 fredag kveld. Da ble personbilen forsøkt kontrollert av en UP-patrulje.

- Bilen ble deretter forfulgt av UP over Heimdal, Ringvål og Byneset. Da den kom til Flakk ble det benyttet «stop sticks», en form for spikermatte, sier operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt.

Hadde ikke førerkort

Da den utenlandskregistrerte bilen havnet i grøfta etter nesten 20 minutter, hoppet mannen som kjørte ut og forsøkte å stikke av til fots.

I tillegg til Utrykningspolitiet var en vanlig patruljebil som sto på Flakk involvert i forfølgelsen.

- Han ble pågrepet etter kort tid. Det viste seg at han ikke hadde gyldig førerkort.

- Forferdelig dumt

Lørdag morgen sitter mannen i midten av 20-årene i arresten. En jurist skal vurdere om det er grunnlag for varetektsfengsling.

- Var det noen annet enn manglende førerkort som gjorde at han stakk?

- Det er uvisst om han hadde noe annet å ha dårlig samvittighet for. Det er forferdelig dumt å kjøre på en sånn måte. Han hadde mange muligheter til å stanse på turen over Byneset, og det var ingen tvil om at det var politiet som kjørte bak, sier Kimo.

- Han skal være glad for at han ikke skadet seg selv eller andre.