Familie våknet av blodig kamp mellom grevlinger

- Jeg ble vekket ti på åtte av mange rare lyder utenfor. Jeg tenkte kanskje at det var katta som holdt på med noe, men hun var inne, sier Lise Stokken.

Hun bor i Presthusvegen på Ranheim og fikk servert et lite stykke naturdrama i sin egen hage søndag morgen.

- Det freste noe veldig fra lysgrava utenfor kjellervinduet. Plutselig så samboeren min to grevlinger som ikke kom seg ut. Det var full slåsskamp og ganske blodig.

Fisket opp med håv

Stokkens samboer Stig Frogset tok med seg ei rake og forsøkte å ta saken i egne hender. Han fikk skilt grevlingene nok til at slåsskampen avtok noe.

- Jeg ringte politiet som satte oss i forbindelse med Viltpatruljen. De sendte en mann med en stor håv som fikk grevlingene ut av lysgrava, sier Stokken.

I stedet for å springe over åkrene på Presthus og inn i skogen, la begge grevlingene seg under familiens veranda.

I noen minutter var det fredelig, før de barket sammen igjen.

- Nå er de i gang igjen her. Vi ser dem ikke, men vi hører dem, sier Stokken, som plutselig får det travelt med å lukke verandadøra.

- Har sett grevlinger luske rundt

- Det er ikke OK at de holder på under verandaen. Der må vi få sperret igjen snarest. Det satte en liten støkk i meg, også med tanke på katta. Jeg tror ikke de går etter henne, men man kan ikke være for sikker.

Hun har bodd i området i 20 år og aldri vært vitne til noe lignende.

- Det er mye rådyr her, og jeg har sett en grevling luske rundt av og til, men aldri noe slikt. Det var jo selvfølgelig spennende med en liten naturopplevelse på en søndag.

- Kamp om territorier

- Dette er en periode når grevlinger kommer ut av hiet og kjemper om territorier, sier Kjetil Bevanger.

Han er vitenskapelig rådgiver i Norsk institutt for naturforskning (Nina) og ekspert på grevlinger.

- Når snøen smelter kommer de ut, flytter mye på seg og leter etter mat som meitemark. Hvis en fremmed grevling kommer inn på området til en etablert grevling, kan det bli konfrontasjoner.

Grevling er blitt såpass vanlig i Trondheim at Bevanger ikke har tall på hvor mange som hører til i området.

- Det er en vanlig art i Midt-Norge, og den har veldig stor evne til å tilpasse seg områder hvor det bor folk. Det er ikke uvanlig at grevlinger tar tilhold i nærheten av hus og krypkjellere.

- Kan ta katter

- Er det noen fare for mennesker i slike situasjoner som den på Ranheim?

- Grevlingen er ufarlig. Nina hadde et stort prosjekt om grevling på 90-tallet. Da fikk vi inn mange observasjoner av dyret, men vi har til gode å observere at mennesker er blitt skadet.

Det finnes imidlertid eksempler på at katter er blitt angrepet.

- Vi har observasjoner av at grevlinger har tatt livet av katter hvis de for eksempel møtes ansikt til ansikt rundt et hushjørne, men de går ikke aktivt på jakt. Det er i så fall tilfeldig hvis det skjer.

