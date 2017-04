Mann funnet blodig og forslått i Trondheim

Saken oppdateres.

Mannen i 20-årene ble funnet i krysset mellom Innherredsveien og Persaunvegen klokken 07.15.

- Vi har fått melding fra sykehuset om at han ikke er alvorlig skadd. Det er beruselse inne i bildet, så vi har ikke fått snakket med ham, sier operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt.

Politiet etterlyser vitner.

- Skadene er forenlige med at det kan ha vært et fall, men vi utelukker ikke at han kan ha blitt utsatt for vold.

Søndag morgen blir han behandlet ved St. Olavs Hospital.