To branner i koblingskasser på Lade får Trønderenergi til å stusse

Saken oppdateres.

Lørdag ettermiddag brant det i en koblingskasse i krysset Petter Lies vei og Leiv Eirikssons vei på Lade i Trondheim. Dette førte til at 141 husstander var uten strøm i flere timer .

Tore Wuttudal, kommunikasjonsrådgiver i Trønderenergi, opplyser at alle de børerte beboerne nå blir provisorisk forsynt med strøm via aggregat eller gummikabler som er koblet til nærliggende koblingskasser.

Brant for tre uker siden

Brannen på lørdag er den andre som har oppstått i en koblingskasse på Lade i løpet av kort tid. Den 11. mars brant det nemlig i en annen koblingskasse som står i Leiv Eirikssons vei. Wuttudal understreker at dette er uvanlig.

- Vi har tusenvis av slike bokser rundt omkring og slike branner oppstår utrolig sjeldent, sier han.

- Det er heller ikke spesielt stor belastning på Lade, så at dette har skjedd i samme område er bare snakk om tilfeldigheter.

Kjenner ikke til årsaken

Wuttudal forteller at Trønderenergi foreløpig ikke vet årsaken til noen av brannene.

- Koblingskassen fra lørdag blir tatt med for undersøkelser, så hvis vi oppdager åpenbare ting så vil det bli rapportert. Det er derimot ikke enkelt å finne årsaken når det meste er brent ned.

Kommunikasjonsrådgiveren sier at Trønderenergi tar tilfellene på alvor.

- Vi vil jobbe med dette, men foreløpig er det ikke mye annet vi kan gjøre enn å rette opp feilen og så langt det lar seg gjøre forsikre oss om at det ikke vil skje igjen.

Bytter koblingskasse på mandag

Arbeidet med å bytte koblingskassen som brant på lørdag vil starte opp på mandag. I tillegg til mannskap fra Trønderenergi, vil entreprenør bli involvert for gravearbeid.

- Slikt arbeid tar som regel én dag, men man kan risikere at det varer helt til tirsdagen. Husstandene vil muligens miste strømmen under deler av arbeidet, men det vil i tilfelle kun være for en kort tid, sier Wuttudal.

