Ny mann pågrepet etter knivstikking

Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag meldte søndag kveld om at en mann i 30-årene var sendt til St. Olavs Hospital for behandling etter å ha blitt knivstukket i Holtermannsvegen i Trondheim . Han var ikke alvorlig skadd.

En person ble pågrepet for forholdet allerede søndag. Mandag formiddag aksjonerte politiet nok en gang i forbindelse med knivepisoden. En mann i 40-årene ble pågrepet i Lade-området.

Operasjonsleder Kirsten Bergstrøm ved Trøndelag politidistrikt opplyser at politiet var bevæpnet under pågripelsen - dette på bakgrunn av at det ble brukt kniv søndag kveld. Pågripelsen skjedde uten problemer.

Den pågrepne er nå kjørt til krimvakta ved Sentrum politistasjon, hvor han skal avhøres.

- Det går bra med fornærmede i saken. Han er ikke alvorlig skadd, sier krimvaktleder Kristian Mørkved.

Politiet kan forløpig ikke si noe om bakgrunnen for knivstikkingen.

Begge de pågrepne er siktet for kroppskade, opplyser Mørkved.