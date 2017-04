Saken oppdateres.

Statens vegvesen Sør-Trøndelag skriver på Twitter torsdag kveld at et vogntog ble stanset med for tung last på Sandmoen.

Dette medførte en bot på 23 150 kroner.

- Viktig at det medfølger en korrekt dispensasjon ved kjøring av spesialtransport, skriver vegvesenet på Twitter.

I tillegg fikk en annen vogntogsjåfør bot for å ha kjørt med løftet boggiaksel, noe som medførte overlast på drivakselen. Den boten ble på 6950 kroner.

