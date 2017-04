Narkokurer dømt for å ha fraktet nær 15 kilo hasj

Saken oppdateres.

Fredag 17. juni i fjor stoppet politiet en bil på E6 i Midtre Gauldal. I bagasjerommet ble det funnet 14,55 kilo hasj og en 49 år gammel mann ble pågrepet .

Tidligere i vinter møtte mannen i en tilståelsessak i Oslo tingrett siktet for grov narkokriminalitet. Han erkjente straffskyld for oppbevaring av narkotikaen, og forklarte at han den aktuelle fredags morgenen fikk levert to bager med hasj i nærheten av Alnabru i Oslo som skulle leveres i Trondheim. 49-åringen hadde fått oppgitt en adresse. Det var en GPS i bilen, og han tastet inn denne adressen i forbindelse med turen nordover.

Politiet fulgte GPS-en

På veien til Trondheim ble han stoppet av politiet i Soknedal.

- Det var en rutinemessig trafikkontroll som førte til dette beslaget, sa krimvaktleder Berit Wibe Hilmarsen etter pågripelsen av mannen i fjor sommer.

Den siktede mannen fortalte dommeren i retten at han etter å ha blitt stoppet, bestemte seg for å samarbeide med politiet. 49-åringen ble fraktet til politihuset i Trondheim. Der spurte han etterforskerne om de ønsket at han selv skulle kjøre bilen til det avtalte stedet som han hadde tastet inn på GPS-en, ifølge dommen. Slik gikk det ikke. Det var politiet selv som kjørte til den konkrete adressen på Moholt i Trondheim.

Ifølge en fengslingskjennelse i saken kom det da en mann og satte seg inn i bilen, hvor politiet ventet. Han hadde med seg 20 000 kroner i kontanter og ble pågrepet på stedet. Nå har statsadvokat Kaia Strandjord tatt ut tiltale mot en 36-åring i forbindelse med dette. Påtalemyndigheten mener at han forsøkte å erverve de 14,55 kiloene med hasj - som på dette tidspunktet allerede var beslaglagt. Mannen må møte i Sør-Trøndelag tingrett i mai.

- Betydelig beslag

- Vi mener det er nok bevis til å ta ut tiltale på at han var mottageren av stoffet, sier Strandjord.

- Hva kan du si om hasjbeslagets størrelse?

- Det er et betydelig beslag i trøndersk sammenheng, svarer statsadvokaten.

Advokat Torfinn Svanem, som forsvarer 36-åringen fra Trondheim, opplyser at klienten nekter straffskyld.

- Han mener at han ikke hadde noe med dette å gjøre, og at han ikke forsøkte å motta partiet med hasj. Det er hans forklaring, sier Svanem.

Tidligere dømt

Oslo tingrett dømte i november 49-åringen til fengsel i to år og en måned for oppbevaringen av hasjen han kjørte til Trøndelag. Retten mener at siktede kun hadde rollen som kurer.

Det er skjerpende for straffen at mannen tidligere er dømt for en rekke alvorlige straffbare forhold. Han ble blant annet dømt for grov narkokriminalitet i mars i fjor - bare noen måneder før han ble tatt på vei til Trondheim, ifølge dommen.