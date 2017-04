Terrorsiktet verdaling nå i Trondheim fengsel

Saken oppdateres.

Fengslingsmøtet var i Oslo tingrett mandag denne uken.

Det blir fire nye uker i varetekt for 33-åringen, som klarte å rømme ut av det IS-kontrollerte området i Syria i fjor vår. Han ble fengslet i Tyrkia, og ble utlevert i fjor sommer. Etter det har han sittet varetektsfengslet i Oslo, inntil han nylig ble flyttet over til Trondheim fengsel.

LES Adressa-dokument: Hellig overbevist, om tre etnisk norske trøndere som dro til Syria

Frykter han skal rømme

I begrunnelsen for videre varetektsfengsling viser retten til terrorsiktelsen, samt faren for unndragelse av bevis. I tillegg mener retten det er en risiko for at den siktede 33-åringen skal stikke av.

I tidligere fengslingskjennelser har det gått frem at IS-avhopperen kunne tenke seg å dra til Malaysia etter at han klarte å rømme ut av det IS-kontrollerte området i Syria.

- Slik retten ser det er det ikke tilstrekkelig å inndra siktedes pass og pålegge meldeplikt. Siktede vil kunne reise langt uten pass og det vil være mulig å skaffe falske reisedokumenter, heter det.

Latvia

PST arbeider videre med å finne sakkyndig vitne, som skal særlig skal uttale seg om forholdene i Syria samt religion.

I tillegg er det sendt en rettsanmodning til Latvia som er under behandling, men det er usikkert hvor lang tid det vil ta før denne besvares, står det i kjennelsen.

Adresseavisen har tidligere skrevet at 33-åringen sliter med psyken. I tidligere fengslingsmøter har retten antatt at det vil bedre siktedes helsesituasjon at han flyttes fra Oslo til Trondheim fengsel. Grunnen er at han da vil få nærmere kontakt med familien.

- Dette vil lette kontakt med familie under varetektsperioden, selv om siktede foreløpig ikke har kunnet motta besøk, står det.

Ønsket åtte uker varetekt

Påtalemyndighetene står fortsatt fast ved at rettssaken kan skje høsten 2017.

Samtidig påpeker forsvarer Siri Langseth at det kan komme frem nye opplysninger i Latvia, som vil kunne nødvendiggjøre ytterligere etterforskningsskritt.

- Ut fra det som er opplyst om saksbehandlingstid for rettsanmodninger synes det usikkert om påtalemyndighetens plan for når rettssaken kan skje kan opprettholdes.

PST ønsket åtte nye uker i varetekt for verdalingen. Men retten mente at ut ifra usikkerheten som her foreligger til fremdrift i saken, er fire uker rimelig.