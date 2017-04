Politiet avverget planlagt slåsskamp på Charlottenlund

Saken oppdateres.

Politiet skriver på Twitter onsdag kveld at de har vært på en ungdomsklubb på Charlottenlund for å forebygge en planlagt slåsskamp.

- Vi fikk et tips om at to parter kom til å møtes til oppgjør rundt klokka 19, sier operasjonsleder Trond Hangaas ved Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Ifølge politiets tipser var det en gjeng på 15 ungdommer som skulle slåss med to andre ungdommer. Politiet fikk kontakt med foresatte til en av deltakerne i den minste gjengen, som hindret ham i å dra til ungdomsklubben.

- Vi tok kontakt med ungdomsklubben og ba dem holde øynene åpne, i tillegg sendte vi noen folk selv, sier Hangaas.

Til slutt dukket det opp fem ungdommer.

- De virket som de forventet en slåsskamp, men de ble snakka ned. Forebyggende-gruppa vår kjenner til flere av dem, og kommer til å følge opp dette, sier Hangaas.

