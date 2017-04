Tre menn tatt med narkotika

Saken oppdateres.

Tre menn ble natt til onsdag pågrepet for besittelse av narkotika i Trondheim. Politiet meldte om pågripelsen på twitter klokken 04.36.

- Politiet stanset et kjøretøy for kontroll. Tre menn ble pågrepet og innbragt til arresten. De er siktet for besittelse av narkotika og vil bli avhørt, opplyser operasjonsleder i politiet i Trøndelag Ole Petter Hollingen.