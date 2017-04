Tjora seiler inn i styret

Saken oppdateres.

Blant de vitenskapelige ansatte er sosiologiprofessoren den klare valgvinneren med 305 stemmer.

Professor i nordisk, Kristin Melum Eide, ble valgt for en ny periode i styret med 233 stemmer.

Førsteamanuensis Tim Torvatn fra Fakultet for økonomi får også en fast plass i styret for de vitenskapelig ansatte. Han er vararepresentant i dagens styre.

Måtte kjønnskvotere

Vararepresentater for disse tre faste tre ble Anne C. Elster, Dag Waaler og Monica Lillefjell. Elster kommer fra Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, de to andre fra Fakultet for medisin og helsevitenskap. Waaler mister dermed sin faste plass i styret.

For å oppfylle kravene til kjønnsbalanse ble det foretatt kjønnskvotering blant varamedlemmene i denne ansattegruppen.

Tett race blant de midlertidige

I gruppen for midlertidig ansatte i vitenskapelig stilling ble stipendiat Nina Helen Aas Røkkum fra Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap valgt til fast styremedlem.

Stipendiat Sigurd Sagen Vildåsen fra økonomifakultetet blir vara.

Møller fikk flest stemmer

Fra de teknisk-administrativt ansatte ved NTNU ble seniorrådgiver Kjersti Møller i fellesadministasjonen gjenvalgt. Hun fikk flest stemmer av alle i styrevalget blant de ansatte, 485 stemmer. Seniorkonsulent Thomas Ferstad ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap blir hennes vararepresentant.

Valgdeltagelsen var høyest blant de 3128 vitenskapelig ansatte (42 prosent). Lavest er deltagelsen blant de midlertidig ansatte, med bare 14 prosent.

Maktdelingen i styret

Til sammen har de tre ansattegruppene fem medlemmer i NTNU-styret. Studentene har to, mens departementet oppnevner fire eksterne representanter. I en del saker har styret delt seg mellom de eksterne og studentene på en side, og de ansatte på den andre.

Dette skjedde blant annet i den meget kontroversielle beslutningen om å fusjonere NTNU og tre høyskoler.