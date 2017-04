Se Eggen fortelle om Nicklas Bendtners uvaner på trening

Hver måned kårer en utvalgt jury månedens beste bilde som har vært publisert på Adresseavisens plattformer.

Dette var juryens begrunnelse: Ingen er større enn at de kan ta i mot tips og råd fra en trenerlegende, her har fotografen fanget et flott øyeblikk hvor Nils Arne Eggen gir Rosenborgs nye stjernespiller Lord Bendtner noen nyttige råd på veien.

Månedens bilde er tatt av Vegard Eggen.

Har du lyst til å se hva som tidligere har vært månedens beste bilder, så finner du de her:

Månedens bilde februar

Månedens bilde for januar

Månedens bilde for desember

Månedens bilde for november

Månedens bilde for oktober

Månedens bilde for september

Månedens bilde for august

Månedens bilde for juli

Månedens bilde for juni

Månednes bilde for mai

Månedens bilde for april

Månedens bilde for mars