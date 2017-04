Væpnet politiaksjon i Trondheim tinghus

Saken oppdateres.

Politiet fikk fredag ettermiddag inn melding om at en mann var observert med pistol utenfor Vår Frue kirke i Trondheim sentrum.

- Det var vitner utenfor Vår Frue kirke som meldte ifra til oss. Mannen gikk så inn i Tinghuset. Vi rykket ut og pågrep mannen i en udramatisk aksjon, opplyser operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.

Hadde softgun

Minst fire politipatruljer med væpnet politi rykket ut i forbindelse med meldingen. Våpenet viste seg imidlertid å være en softgun. Mannen ble pågrepet i femte etasje i tinghuset.

- Pågripelsen gikk greit. Han var under observasjon av oss og fulgte våre instruksjoner under pågripelsen, forteller innsatsleder i politiet Geir Hell.

Innbrakt

Mannen ble innbragt til kriminalvakta ved Sentrum politistasjon sammen med vitner etter pågripelsen.

Hell opplyser at skal ha vært uenigheter mellom noen personer forut for at mannen ble observert med våpenet.

- Hvilken rolle de har hatt, er foreløpig uklart, opplyser innsatslederen.